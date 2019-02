Esporte Presidente do Flamengo diz que tragédia é a maior da história do clube O dirigente deu um breve pronunciamento aos jornalistas; dez pessoas morreram e três ficaram feridas em incêndio no centro de treinamento na madrugada desta sexta

Cerca de sete horas depois do ocorrido, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se pronunciou após o incêndio que atingiu na madrugada desta sexta-feira o Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube rubro-negro, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O dirigente deu um breve pronunciamento aos jornalistas e disse que esta é a maior tragédia da história d...