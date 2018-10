Esporte Presidente do Cruzeiro quer contratar santista Gabriel para 2019: 'Está na pauta' Atacante já relatou desejo de continuar no clube atual, mas admite dificuldades

O presidente do Cruzeiro, Itair Machado, surpreendeu nesta sexta-feira (19) ao revelar o interesse no atacante Gabriel. Após a sexta conquista da Copa do Brasil do time celeste, o jogador do Santos surge como grande sonho da diretoria para reforçar o elenco na Libertadores da próxima temporada. "O Gabigol, nós tentamos trazê-lo agora em janeiro. Cheguei a me reu...