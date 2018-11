Esporte Presidente do Boca Juniors não admite segundo jogo da final e ameaça ir à CAS A Conmebol anunciou que a final deve ocorrer no dia 8 ou 9 de dezembro, porém o local ainda não foi definido

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, disse nesta terça-feira (27) que não está nos planos do clube um segundo jogo contra o River Plate para decidir o título da Copa Libertadores. Em tom ameaçador, o dirigente não descartou a possibilidade de entrar com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), em Lausanne, na Suíça. "Não está na nos...