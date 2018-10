Esporte Presidente do Barcelona nega retorno de Neymar ao clube: 'Não voltará' Rumores surgiram insinuando a volta do craque brasileiro ao clube catalão, por estar arrependido de sua transferência para o Paris Saint-Germain

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, parece ter colocado um ponto final da possibilidade de contratar Neymar. "Não voltará, nem está previsto que volte", respondeu prontamente nesta segunda-feira o mandatário do clube catalão ao ser questionado sobre o brasileiro em entrevista para o programa El Matí da Catalunya Rádio. O próprio Neymar usou as suas r...