Esporte Presidente do Atlético-MG xinga árbitro de 'vagabundo' e diz: 'CBF é um lixo' O motivo de tamanha indignação foi especialmente o lance que decretou a vitória do Palmeiras, aos 49 minutos do segundo tempo

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, ficou indignado com a arbitragem após a derrota do time mineiro para o Palmeiras por 3 a 2 no domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Twitter, o dirigente xingou o árbitro Péricles Bassols e também criticou a principal entidade do futebol brasileiro."Vagabundo, ladrão e ma...