Esporte Presidente do Anápolis diz que clube apoia André Pitta A eleição para presidência da Federação Goiana de Futebol ainda não tem data marcada

Lançado como pré-candidato à eleição à presidência da Federação Goiana de Futebol (FGF), o empresário Lélio Vieira Carneiro Júnior havia anunciado, na quinta-feira, que teria apoio e voto da diretoria do Anápolis. Na tarde desta sexta-feira (10 de agosto), o presidente do clube, Alberto Henrique de Santana Lima informou, ao POPULAR, que o clube não está fechado com a...