Esporte Presidente da Fifa ri das encenações de Neymar e diz: 'Ainda mostrará suas habilidades' Infantino elogia Messi, mas afirma que esperava mais da Argentina; entidade quer evitar 'perda de tempo' durante os jogos

As encenações de Neymar durante a Copa do Mundo arrancaram risos do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em sua coletiva de imprensa de encerramento do Mundial nesta sexta-feira, ele foi questionado sobre o jogador brasileiro. Sua resposta começou diplomática. "Neymar é um grande jogador. Essa é a primeira coisa. É um grande talento", disse. "Quando estou diante...