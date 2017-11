Presidente da CBF não estará em evento

O Brasil será um dos poucos classificados para a Copa do Mundo sem a presença do presidente de sua federação. Marco Polo Del Nero, indiciado nos Estados Unidos e citado semanalmente pelas testemunhas em Nova York por crimes de corrupção, optou por não viajar.Cabe, assim, a uma comissão técnica que nunca foi a uma Copa do Mundo defender os interesses do time. Edu Gas...