Esporte Presidente da CBF avisa Infantino para 'preparar o troféu' da Copa Coronel Nunes, que assumiu a entidade brasileira depois da queda de Marco Polo Del Neto, está na Rússia para acompanhar o Mundial

"Prepare o troféu". A frase foi lançada pelo presidente da CBF, Antonio Carlos Nunes, ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. Nesta segunda-feira, o Brasil e os demais países da América do Sul deram seu apoio à reeleição do suíço para mais um mandato no comando da Fifa. Mas, numa reunião em Moscou, o assunto também foi a seleção brasileira. Nunes, que assumiu a CBF ...