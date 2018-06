Esporte Presidente da CBF é colocado longe de Infantino em camarote em jogo do Brasil No lugar do coronel Antonio Nunes, Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e membro do Conselho da Fifa, acompanhou o mandatário da Fifa

O presidente da CBF, coronel Antonio Nunes, foi colocado longe do presidente da Fifa, Gianni Infantino, no camarote oficial do estádio do Spartak, em Moscou. Nunes, que vem constrangendo a CBF, deveria sentar ao lado do cartola máximo do futebol, conforme estabelece o protocolo da Fifa em jogos da Copa do Mundo. Em seu lugar, foi estabelecido que o representante brasil...