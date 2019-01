Esporte Presidente da Anapolina assume falha na venda de ingressos para torcida do Vila Nova Equipes se enfrentaram no Jonas Duarte, mas direção da Xata não esperava grande número de torcedores do Tigre

Torcedores do Vila Nova que viajaram para Anápolis esperando assistir com tranquilidade o duelo com a Anapolina, tiveram dores de cabeça para acessar o Estádio Jonas Duarte. Ao se direcionarem para a bilheteria dos visitantes, os vilanovenses receberam a notícia que não haviam mais ingressos disponíveis para o setor destinado aos colorados. O presidente da Anapolina, F...