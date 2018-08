Esporte Presidente da AFA diz que Argentina tentou Guardiola, mas se assustou com salário O treinador deve ser anunciado até dezembro. Para os amistosos de setembro, a seleção será comandada por Lionel Scaloni e Pablo Aimar

A Associação de Futebol Argentino (AFA) cogitou a contratação do técnico Pep Guardiola para a seleção do país, mas se assustou com o alto salário do atual comandante do Manchester City. O informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Claudio Tapia. "Fizemos consultas. Estávamos dispostos a fazer um esforço, fizemos análises, mas nunca pensamos que fosse t...