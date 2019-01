Esporte Presença de Danilo empolga ambiente Com dois dias de trabalho, meia recebe elogios de capitão e preparador físico, que admite cuidado especial

Principal contratação do Vila Nova para a temporada de 2019, o meia Danilo, de 39 anos, veio do Corinthians e chegou referendado por sua extensa galeria de títulos - são 25 troféus erguidos pelo atleta em sua carreira - e a experiência de passagens por clubes como Goiás, São Paulo e Kashima Antlers, do Japão.Por tudo isso, o impacto da chegada de Danilo ao Tigre vem ...