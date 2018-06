Esporte Presença de convidados em treino tira privacidade planejada e revela time de Tite Técnico testou a equipe com Alisson; Danilo, Thiago Alves, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar

A decisão da comissão técnica da seleção brasileira de apostar na privacidade dos treinos fechados na preparação para a Copa do Mundo enfrentou um contratempo logo no primeiro trabalho desse tipo em Sochi, na Rússia. Nesta quarta-feira, um dos convidados presentes ao treino da tarde (no horário local) da equipe publicou vídeos nas redes sociais da atividade, revelando i...