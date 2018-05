Esporte Preparador vê goleiros prontos

Preparador de goleiros do Atlético, Marcos Medeiros se mostrou satisfeito com os três nomes da lista de Tite: Alisson, Ederson e Cássio. “Não há goleiro da última Copa (em 2014, no Brasil). É bom saber que (os chamados) estão jogando em alto nível, prontos para atuar”, citou Medeiros, que vê, ainda, disputa por vaga. Alisson inicia o Mundial como titular, mas não pode ...