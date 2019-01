Esporte Preparador físico elogia Danilo, mas admite rodízio no Vila Nova Renan Lima destaca que jogador de 39 anos se apresentou em boa forma física, mas alerta que ele não deverá atuar em todos os jogos

Em início de pré-temporada, a base de trabalho dos clubes é a preparação física. Com pouco tempo de trabalho até o início dos campeonatos estaduais, a comissão técnica se esforça para deixar os jogadores nos trinques. No Vila Nova desde 2016, o preparador físico Renan Lima elogiou a condição com que os jogadores colorados se reapresentaram para a temporada de 2019. "Em todo i...