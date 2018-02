Preparador físico do Camaleão destaca importância da pré-temporada para a atual sequência de jogos

Com o calendário apertado, os times não têm tempo para treinar e a parte técnica fica prejudicada. Na Aparecidense, o time vem suportando bem a sequência de jogos, ao todo foram sete partidas, em três semanas. De acordo com o preparador físico do Camaleão, Alexandre Irineu, tudo se deve à boa pré-temporada do time.

"A pré temporada que fizemos antes do início do campeonato foi pensando nessa sequência. O que foi feito antes nos dá respaldo para descansar os atletas, abrindo mão até de alguns treinamentos (no campo) e focando em musculação e hidroginástica para manter o mesmo nível de atuação em cada partida", disse o preparador físico.

Na próxima rodada, a Aparecidense terá o Goiás pela frente, na Serrinha. Para o duelo, o Camaleão terá a vantagem de ter tido um tempo a mais de descanso que o time esmeraldino, já que jogou na terça-feira, enquanto o rival esteve em campo na quarta.

"Nós vamos chegar para o jogo com um dia a mais de descanso. Imagino que pode trazer benefício, mas, sabendo o tamanho do Goiás, eles podem reverter essa situação para o elenco chegar forte", frisou Alexandre Irineu.

No time da Aparecidense, além de contar com jogadores experientes, um que vem chamando a atenção é Nonato. O atacante, que se destacava nos últimos anos mesmo estando um pouco fora de forma, se dedica muito aos treinos, segundo Alexandre Irineu.

"É a primeira vez que trabalho com o Nonato. Não falta nos treinamentos, se cuida muito, evolui a cada trabalho. Pela idade dele, está em uma condição boa. Hoje, é uma condição que dá a ele um ritmo aceitável para o jogo", comentou.