Preparador físico do Atlético aprova condição do grupo

O preparador físico do Atlético, Jorge Soter, avalia de forma positiva a forma física geral do grupo que se apresentou para o início da pré-temporada na última quarta-feira (27) - são 12 jogadores, entre contratados e remanescentes que não terminaram o ano atuando no profissional. Os atletas iniciaram treinamento com bola já no segundo dia de trabalho no clube.

“Hoje em dia, os atletas estão mais maduros, trabalham nas férias e não deixam aumentar muito seu peso. O que estamos vendo aqui são, no máximo, dois ou três quilos a mais”, afirmou.

Jorge Soter tem uma expectativa ainda melhor em relação aos jogadores que vão se reapresentar no dia 2 de janeiro, já que entraram de férias com instruções de cuidados que deveriam tomar, no início de dezembro. Isso vai definir se os procedimentos serão os mesmos em relação ao grupo que já está treinando.

“Faremos avaliação dos dois grupos e, dentro disso, vamos ver como o pessoal está chegando. É claro que esse grupo sai na frente porque tem oito sessões de treino já. Mas estamos confiantes que o pessoal que ainda vai se apresentar não deverá mostrar problemas com peso”, destacou.

Se a questão de estar acima do peso não preocupa, um jogador em especial exige maior cuidado justamente pelo contrário: perda de peso com facilidade. O meia Jorginho, de 26 anos, sempre se reapresenta das férias com alguns quilos a menos, mas, segundo Soter, nesse caso, é mais fácil trabalhar.

“É melhor quando perde peso do que quando ganha. Focamos na musculação, suplementação, orientamos a fazer alimentação mais rica em proteína e carboidrato e o risco de sofrer lesão é menor”, frisou.

Segundo Jorge Soter, o problema de Jorginho, além da dificuldade genética de ganhar peso, também pesa a questão comportamental do jogador, que tem dificuldade em comer certo e fazer acompanhamento mesmo fora do clube. O caso é diferente do atacante Luiz Fernando, que também tem dificuldades em ganhar massa, mas é mais disciplinado. Desde que subiu para o profissional, em 2016, o jogador já ganhou oito quilos de massa magra.