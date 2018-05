Esporte Preparador físico da seleção diz que Neymar atingirá ápice físico durante a Copa O atacante, que voltou a treinar nesta semana com bola, se apresenta à seleção Brasileira na segunda-feira (21)

O preparador físico da seleção brasileira, Fabio Mahseredjian, falou nesta quinta-feira sobre a recuperação de Neymar. De acordo com o especialista, o atacante vem evoluindo bem da lesão no pé direito e atingirá o auge da forma física durante a Copa do Mundo. "Temos que ir passo a passo. Não adianta pensar que o Neymar vai treinar hoje com o mesmo desempenho de outubro,...