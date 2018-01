Prata da casa ganha chance e se diz maduro para defender o Vila Nova

O jovem goleiro Gabriel voltará a ter uma chance com a camisa 1 do Vila Nova nesta quinta-feira (18), às 19h30, contra o Iporá, na estreia das equipes no Campeonato Goiano. O jogador de 20 anos vai para seu terceiro jogo como profissional. Ele atuou, com apenas 16 anos, na vitória (3x2) do Tigre sobre Portuguesa em 2014 e na derrota (3x1) para o Avaí, dois anos depois. As duas partidas foram pela Série B do Brasileiro.

“São muitas mudanças. Já se passou um bom tempo e pude estar aprendendo. Não só sendo relacionado, mas treinando. O (técnico) Hemerson Maria é uma pessoa que me ajuda muito, assim como os treinadores de goleiros (Jonas e Lauro) que sempre me incentivam e conversam comigo”, disse Gabriel durante coletiva.

O goleiro, formado na base do Vila Nova, ganhou a disputa com os companheiros Matheus Kayser, Mateus Pasinato e Léo Lang e será titular diante do Iporá. Gabriel se diz feliz e ansioso para voltar a jogar pelo time colorado. O defensor, porém, acredita que quem vestir a camisa 1 representará bem as cores do Tigre.

“Cada um dos goleiros tem sua qualidade. Creio que o Hemerson Maria tem quatro grandes goleiros e, se eu representar ele em campo, que seja o melhor para o Vila Nova”, salientou o goleiro colorado.

Em 2018, o Vila Nova tentará acabar com o jejum de 13 anos sem conquistar o Goianão. Gabriel acredita que a união dos jogadores será fundamental e ressalta que o Vila Nova é, ao lado de Goiás e Atlético, um dos favoritos ao título. “Com certeza, o Vila é um clube de expressão no Estado, mas não quero só criar expectativa. Que o Vila possa mesmo conquistar o título”, frisou Gabriel.

Além do goleiro, outros dez atletas do elenco do Vila Nova que disputará o Campeonato Goiano são formados na base do clube: Léo Lang e Martinho (goleiros); Brunão (zagueiro); Rodrigo (lateral-esquerdo); Batata e Jacaré (volantes); Dudu (base); Mateus Anderson, Phelippe e João Pedro (atacantes).