Esporte Poupado, Cristiano Ronaldo desfalca Juventus diante da Atalanta na quarta

A Juventus não poderá contar com seu principal jogador na rodada desta quarta-feira do Campeonato Italiano, diante da Atalanta, fora de casa. O técnico Massimiliano Allegri decidiu dar um descanso ao astro Cristiano Ronaldo e vai poupá-lo do confronto que acontecerá no dia seguinte ao Natal. "Cristiano Ronaldo não vai jogar amanhã. Virá, ficará no banco comigo, ent...