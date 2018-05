Esporte Pouco objetivo, Grêmio empata sem gols com o lanterna Paraná no Brasileirão Clube paranaense continua sem vencer em seu retorno à elite nacional - são dois empates e quatro derrotas

O Grêmio desperdiçou uma ótima oportunidade de encostar no líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o time gaúcho foi pouco objetivo e ficou no empate sem gols com o lanterna Paraná, neste domingo (20), no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 6ª rodada. Com este resultado, o clube paranaense continua sem vencer ...