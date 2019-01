Esporte Pouco aproveitado, meia Bryan Ruiz pede para deixar o Santos Atleta pretende deixar o clube de forma amigável

O meia Bryan Ruiz espera acertar nos próximos dias sua saída do Santos e pretende fazer um acordo para que a rescisão do contrato seja amigável, sem que seja preciso pagar multa ao clube alvinegro. O jogador de 33 anos está insatisfeito por ter sido pouco aproveitado. O empresário do atleta confirmou que negocia a saída do jogador desde que ele se reapresentou para fazer ...