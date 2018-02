Possível titular, Tito almeja marcar gol no clássico contra o Vila Nova

Para o importante clássico contra o Vila Nova neste domingo (25), no Estádio Serra Dourada, o técnico Claudio Tencati pode ter um "reforço". O atacante Tito, que realizou a pré-temporada afastado do grupo por problemas físicos, já mostrou estar em forma para jogar 90 minutos. Tito estreou contra a Aparecidense, entrando apenas na 2ª etapa, e na partida contra o Anápolis, na última rodada, entrou aos 30 minutos do 1ª tempo.

Durante os treinamentos da semana, Tencati optou por Tito como centroavante e Elder Santana jogando pelo lado no lugar do jovem Cristhyan. Apesar de ainda não saber se realmente vai iniciar a partida, o atacante sonha em marcar no clássico e começar com o pé direito sua história com a camisa rubro-negra.

"Um gol em clássico dá confiança para o restante da competição, vou trabalhar muito para isso. Todo atacante só pensa em marcar e comigo não é diferente", afirmou o jogador que foi artilheiro da Série C do ano passado com 8 gols em 14 jogos pelo Confiança (SE).

No penúltimo treino da semana antes da partida contra o Vila Nova, que aconteceu nesta sexta-feira (23), o técnicoTencati surpreendeu e fechou os portões para a imprensa, algo que no Atlético é incomum. Para Tito, principalmente por se tratar de clássico, a atitude de fechar o treino é válida.

"É muito importante porque tem jogadas ensaiadas que as equipes usam e fazem diferença. Os treinadores optam por esse treino para que possamos ter um diferencial e sair com a vitória surpreendendo o adversário", destacou.