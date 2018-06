Esporte Portugal sofre pressão do Irã, mas empata e avança às oitavas da Copa do Mundo VAR teve participação decisiva em dois pênaltis na partida em Saransk. Cristiano Ronaldo errou sua cobrança e os iranianos aproveitaram a chance

Em um dia apagado de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal saiu na frente contra o Irã, dominou o jogo, mas cedeu o empate por 1 a 1 no final e esteve perto de levar a virada nos acréscimos, nesta segunda-feira, em Saransk. Apesar do tropeço, que contou até com pênalti perdido pelo astro do Real Madrid, o time português avançou às oitavas de final, quando enfrentará o...