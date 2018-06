Esporte Portugal estuda duas opções para parceria com Cristiano Ronaldo

Quem será o parceiro de Cristiano Ronaldo na partida de Portugal diante do Marrocos nesta quarta-feira? Essa é a principal pergunta dos torcedores após o empate por 3 a 3 com a Espanha na abertura do grupo B. Guedes foi o titular no empate, mas André Silva entrou na sua vaga aos 34 minutos do segundo tempo. Os jogadores representam opções distintas de jogo para o...