Esporte Portugal corta dois do Barça, herói da Euro e define 23 jogadores que vão à Copa A seleção portuguesa está no Grupo B do Mundial, com Marrocos, Irã e Espanha

Apenas três dias depois de divulgar uma lista com 35 pré-convocados, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (17) os 23 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo da Rússia. O técnico Fernando Santos cortou 12 nomes da relação inicial, entre eles, dois atletas do Barcelona: o lateral-direito Nélson Semedo e o meia André Gomes. ...