Esporte Portugal é pressionado por Marrocos, mas vence com gol de CR7 Graças a seu melhor jogador, Portugal venceu, mas não convenceu

Se Portugal for longe na Copa do Mundo, o país deverá agradecer a Cristiano Ronaldo. Hoje (20), logo no início do jogo, aos 4 minutos, CR7 mostrou vontade de fazer história e marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. Ele é o artilheiro da Copa até agora, com quatro gols. Graças a seu melhor jogador, Portugal venceu, mas não convenceu. Se nos primeiros minuto...