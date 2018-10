Esporte Por vantagem inédita, líder quer vitória sobre Ceará Palmeiras enfrenta rival que luta para sair do Z4. Time de Lisca tem chance de deixar a zona de degola

O Palmeiras pode abrir uma vantagem inédita na liderança do Brasileirão se vencer o Ceará, no Pacaembu, neste domingo (21), pela 30ª rodada do Brasileirão. Em caso de triunfo, o time vai abrir provisoriamente 6 pontos do 2º colocado - o Internacional -, que joga apenas nesta segunda-feira (22), com o Santos, em Porto Alegre. Isso vai colocar pressão sobre o time do Sul. ...