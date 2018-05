Esporte Por ter vantagem de decidir em casa, Iporá espera não errar no primeiro jogo diante do Novoperário O Lobo Guará entra em campo no domingo (3), no estádio Morenão, às 17 horas, em Campo Grande, para enfrentar o time sul-mato-grossense

O Iporá é o único representante goiano na Segunda fase da Série D. O Lobo Guará passou como líder do Grupo A10, com 13 pontos e na fase mata-mata, o time do interior terá o Novoperário/MS, que eliminou a Aparecidense. O primeiro duelo já é neste domingo (3), no estádio Morenão, em Campo Grande, às 17 horas. "Para passarmos vai ser uma mistura de sorte e comp...