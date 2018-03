Por renovação, Holanda decide aposentar Wesley Sneijder da seleção

A Federação Holandesa de Futebol anunciou neste domingo (4) que o meia Wesley Sneijder se aposentou da seleção nacional. A decisão ocorre em meio a um processo de reformulação do time, depois da não classificação para a Copa do Mundo de 2018.



Contratado recentemente pelo Al-Gharafa, do Catar, o meia de 33 anos recebeu recentemente a visita do novo técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman. A decisão, então, foi de que a aposentadoria seria o melhor caminho.



"Wesley é um dos melhores jogadores da seleção holandesa nos últimos anos, um jogador extraordinário e com uma grande atitude. Mas quero construir um time novo e ter a opção de fazer escolhas", explicou o técnico.



A decisão de Koeman foi compreendida por Sneijder. "Eu entendo que Koeman queira iniciar uma nova era, como novos e jovens jogadores. Falamos sobre isso abertamente e em uma discussão amigável. Respeito a sua decisão."



Jogador de grande destaque no futebol mundial, com passagens por clubes como Ajax, Real Madrid e Internazionale, Sneijder estreou na seleção holandesa em 2003 e disputou 133 partidas, tornando-se o jogador com mais partidas pela equipe. Foi, ainda, um dos grandes nomes do time no vice-campeonato mundial em 2010, na África do Sul.



Em seus 15 anos pela seleção, Sneijder atuou por 9750 minutos, ganhou 85 jogos e marcou 31 gols. Ele se junta, assim, a outro astro holandês, Arjen Robben, que também se aposentou da equipe no final de 2017.