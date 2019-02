Esporte Por reabilitação, Dragão terá Crac antes da Copa Brasil Após derrota em clássico, Atlético mira disputa contra Leão do Sul antes de pegar Brusque

Após perder primeiro jogo em 2019, para o Goiás (3 a 0), o Atlético abre a semana de preparação, nesta terça-feira (5), com vistas às duas partidas que terá, à frente: diante do Crac (sábado, às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly) e contra Brusque/SC (no dia 13, pela 1ª fase da Copa do Brasil, em que um empate deixa o Dragão na 2ª fase). A reapresentação será na ...