Esporte Por R$ 200 milhões, Mercedes anuncia renovação do contrato de Hamilton até 2020 Equipe alemã venceu os últimos quatro campeonatos de pilotos, sendo três deles com o piloto inglês

Atual campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton encerrou meses de conversações ao finalmente assinar um novo contrato com a Mercedes. O dono de quatro títulos acertou um novo acordo até 2020, quando o conjunto atual de regras da categoria chegará ao fim. Os detalhes do vínculo firmado não foram revelados, mas as estimativas são de que o britânico vai receber 40 milhões d...