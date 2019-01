Esporte Por questões físicas, Hernanes não enfrenta o Santos Jogador passará por uma programação física especial para suportar a temporada completa

O meia Hernanes está fora do jogo do São Paulo diante do Novorizontino, nesta quinta-feira, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Embora esteja com a documentação regularizada para reestrear pelo clube, o jogador vai realizar uma programação física especial para suportar toda a temporada. Com isso, sua presença no clássico diante do Santos, domingo, n...