Esporte Por novo estatuto, dona da Crefisa acena com mais R$ 50 milhões ao Palmeiras Leila Pereira é uma das defensoras para o mandato presidencial no clube ter três anos

A batalha nos bastidores do Palmeiras antes da votação na próxima segunda-feira sobre a alteração do estatuto do clube tem um novo capítulo nesta quinta-feira (17). Defensora da mudança no tempo de mandato presidencial de dois para três anos, a empresária e patrocinadora do clube, Leila Pereira, dona da Crefisa, promove jantar em São Paulo para cerca de 200 conselheiros c...