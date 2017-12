Por medo de hostilidade, presidente do Goiás desiste de comparecer em eleição do Vila

A eleição para presidente executivo do Vila Nova será na tarde desta quinta-feira (07), no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Atual presidente colorado, que deve ser aclamado, Ecival Martins convidou o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, para comparecer em sua aclamação. O esmeraldino chegou a confirmar presença, mas mudou de ideia por medo de ser hostilizado.

Em entrevista ao POPULAR, Marcelo disse que a situação causou muita polêmica dos dois lados. “A atitude do Ecival Martins é louvável, entretanto, acredito que minha presença lá não seria agradável. Recebi informações de amigos meus, de dentro do Vila Nova, de que seria hostilizado lá. Eles me aconselharam a não comparecer por conta dessa possibilidade. Diante disso, liguei para o Ecival, agradeci pelo convite e pretendo visitá-lo somente após a eleição”, afirmou.

Apesar de ter confirmado que não irá comparecer na aclamação, Marcelo Almeida elogiou a atitude de Ecival Martins e revelou seu desejo de que o presidente colorado também compareça em sua aclamação, que ocorre ainda neste mês.

“Nós, da alta cúpula dos clubes e que representamos a maior rivalidade do Centro-Oeste, temos de ter atitudes assim. Diante de tanta violência que aconteceu nos últimos jogos, precisa partir de nós a demonstração de que não existe inimizade, apenas rivalidade”, completou.

Marcelo Almeida assumiu a presidência do Goiás após a renúncia de Sérgio Rassi, em agosto deste ano. Sua aclamação no cargo para o próximo triênio será no próximo dia 18.