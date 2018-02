Por lesão, Vítor Benite será poupado de duelo contra a Colômbia

O ala/armador Vítor Benite está fora da partida entre Brasil e Colômbia, nesta quinta-feira, às 19 horas, no Goiânia Arena. O jogador de 27 anos sentiu um desconforto na região lombar e será poupado no duelo válido pelas Eliminatórias das Américas.

Benite, que atua no Murcia, da Espanha, chegou a Goiânia na última segunda-feira (19) e, durante os treinamentos visando o jogo contra a Colômbia, realizou atividade leve separada do grupo. Segundo a CBB, o atleta foi avaliado pelo departamento médico nos últimos dias e será preservado porque existe a chance do jogador atuar contra o Chile, domingo, no Goiânia Arena, às 20 horas.

O ala/armador é o terceiro desfalque por lesão da seleção. Antes, o armador Rafa Luz foi cortado do grupo por lesão na panturrilha. O experiente ala Alex Garcia também precisou ser cortado por lesão - o jogador se recupera de polipectomia intestinal. Ricardo Fischer e Jhonatan Luz foram chamados e estão à disposição para enfrentar a Colômbia.