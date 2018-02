Por lesão, armador do Franca é cortado e Petrovic convoca Ricardo Fischer

O técnico Aleksandar Petrovic realizou mais um corte por lesão na seleção brasileira de basquete, que realiza, em Goiânia, na próxima semana, dois duelos das eliminatórias para o Mundial 2019. O armador Rafael Luz, do Franca, foi cortado após lesão detectada na panturrilha durante a derrota para o Flamengo, quinta-feira, pelo NBB.

Depois de perder o experiente ala-armador Alex Garcia e convocar Jhonatan, do Paulistano, Petrovic convocou Ricardo Fischer, do Bilbao, da Espanha.

Seria a primeira convocação de Rafael Luz, pela seleção comandada pelo treinador croata. Fisher, por sua vez, volta ao Brasil depois de participar das duas vitórias da seleção nos primeiros jogos do Grupo B das eliminatórias - contra Chile e Venezuela.

A delegação brasileira desembarca em Goiânia nesta segunda-feira (19) e realiza dois jogos no decorrer da semana. Quinta-feira (22), contra a Colômbia, às 19 horas e três dias depois enfrenta o Chile, às 20 horas. As duas partidas serão realizadas no Goiânia Arena. Para informações sobre ingressos clique aqui.

O Brasil é líder do Grupo B com duas vitórias. As três melhores seleções - das quatro chaves - avançam à segunda fase das Eliminatórias e disputam sete vagas na Copa do Mundo da China.