Esporte Por documentos falsos, Palmeiras encerra conversações de patrocínio com empresa A empresa tinha a intenção de patrocinar o clube paulista durante 10 anos, totalizando um patrocínio de R$ 1 bilhão

O Palmeiras encerrou as negociações com a Blackstar International, empresa que ofereceu um contrato de patrocínio no valor de R$ 1 bilhão por dez anos. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (17) pelo presidente Maurício Galiotte, que está no Paraguai para o sorteio dos grupos da Libertadores. "Neste momento, o Palmeiras encerra qualquer tipo de diálogo,...