Por dentro da avaliação da arbitragem goiana

A cobrança sobre a arbitragem é imensa. Árbitros e assistentes são julgados por milhares, geralmente escutam palavras de “carinho” durante as partidas e quase sempre são responsabilizados por erros que nem mesmo recursos modernos e tecnológicos conseguem detectar com precisão. Se tornar um profissional do apito, no entanto, não é tarefa fácil.Depois de concluir o curso de arbitragem,...