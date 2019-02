Esporte Por cusparada, Deyverson pode ter gancho de 12 jogos e perder final do Paulistão Atacante do Palmeiras foi expulso no Derby contra o Corinthians por cuspir no volante corinthiano Richard

Expulso de campo pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, em clássico disputado neste sábado, contra o Corinthians, o atacante Deyverson pode desfalcar o Palmeiras por um intervalo de seis a 12 jogos no Paulistão. O cartão vermelho foi aplicado porque o jogador cuspiu no corinthiano Richard, ação tipificada no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. ...