Por conta de desgaste físico, Goiás deve poupar titulares na partida contra o Itumbiara

Após a classificação na Copa do Brasil, o Goiás volta a campo neste sábado (24), às 16 horas no estádio Serra Dourada, para a 10ª rodada do Goianão. Na liderança da competição, com 20 pontos, o esmeraldino irá enfrentar o Itumbiara, com 7 e que briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Para esse duelo, Hélio dos Anjos já ressaltou que irá poupar alguns jogadores por conta de desgaste físico, mas como o comandante fechou a última atividade antes do duelo contra o Itumbiara, o time ainda é uma incógnita. O provável Goiás que vai a campo deve ser o seguinte. Marcelo Rangel; Caíque Sá, Raphael Silva, David Duarte, Breno; Madison, Elyeser, Thalles; Maranhão, Viçosa, Carlos Eduardo (Felipe Garcia).

Quem volta ao time é o zagueiro Raphael Silva, que ainda briga para se firmar como titular da equipe, mas o jogador sabe que é importante o rodízio no grupo, principalmente por conta do calendário. "O Hélio está testando todos jogadores, para que todos estejam em condições de jogo. A equipe está focada e quem estiver melhor e com menos desgaste vai entrar em campo", disse Raphael Silva.

Muitos torcedores já estão pensando no Coritiba, na quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, mas Raphael Silva ressaltou que o time precisa focar no Estadual para manter a liderança. "Temos que focar na nossa vantagem do Estadual. A nossa liderança é uma motivação a mais, estamos nos cobrando e querendo melhorar o que é um ponto positivo para nós", destacou o defensor.