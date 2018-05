Esporte Por confusão no clássico, Goiás é denunciado em dois artigos e será julgado no STJD Clube poderá sofrer até três tipos de punições: multa de R$ 100 a R$ 100 mil, perda de mando de campo e interdição do Serra Dourada

O Goiás será julgado nesta sexta-feira (18), a partir das 10 horas, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela confusão entre torcedores esmeraldinos no clássico realizado com o Vila Nova, no dia 5 de maio. A equipe alviverde foi denunciada em dois artigos (211 e 213) do Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva (CBJD) e pode pegar três tipos ...