Esporte Por celular em campo, STJD pune Atlético-PR e goleiro vira desfalque no domingo Santos passou por novo julgamento e decisão não cabe mais recurso. Furacão é multado em R$ 50 mil

Em decisão do Pleno, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Atlético Paranaense nesta quinta-feira por conta do uso de um celular em campo pelo goleiro Santos, ainda pela quinta rodada do Brasileirão. O clube foi multado em R$ 50 mil e o goleiro levou suspensão de um jogo. Assim, o jogador virou desfalque automático para o jogo do Atlético contra o Vi...