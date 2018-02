Por causa de dívida trabalhista, Justiça pede bloqueio de premiações do Vila Nova na Copa do Brasil

O Vila Nova teve pedido de bloqueio imediato de todos os valores a serem recebidos pelo clube referentes à sua participação na Copa do Brasil. A decisão foi publicada por meio de despacho assinado pelo Juiz do Trabalho Kleber de Souza Waki. O clube tomou conhecimento do documento e vai providenciar recurso a ser protocolado ainda nesta terça-feira (27).

O motivo do pedido de bloqueio é débito trabalhista que o clube possui. O time colorado havia feito acordo para pagamento do montante de forma parcelada, mas, segundo o despacho, existe um déficit de R$ 386.007,59.

O clube colorado ofereceu a última parcela do contrato de patrocínio com a Caixa Econômica Federal do ano de 2017, no valor de R$ 500 mil. No entanto, como o clube não estava em dia com as contrapartidas exigidas em contrato pela patrocinadora, o repasse não foi feito. Desta forma, foi feita a solicitação para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repasse todo o montante para conta judicial.

O Vila Nova já tem acumulados R$ 2,5 milhões por participar da Copa do Brasil. Por ter disputado a 1ª fase, garantiu R$ 500 mil. A 2ª fase rendeu R$ 600 mil e, por ter avançado à 3ª fase, abocanhou mais R$ 1,4 milhão. Se avançar à 4ª fase, eliminando o Ferroviário (CE), receberá mais R$ 1,8 milhão.

O clube não concorda com os termos do despacho e entrará com recurso. As principais alegações do clube colorado, enumerados pela advogada Neliana Fraga, são que o bloqueio total dos recursos não é uma medida razoável e que o clube ainda está dentro do prazo concedido para solucionar o impasse com a Caixa Econômica Federal para liberação da última parcela do contrato de patrocínio.

“Entendemos que a decisão está equivocada por mais de um aspecto. Primeiramente, porque foi determinado um bloqueio de forma total, sendo que a jurisprudência é pacífica sendo que apenas um percentual, geralmente a Justiça trabalha com 30%, caberia nesse caso. A totalidade inviabiliza a atividade do clube. Não cabe esse tipo de bloqueio. Somado a isso, o Vila Nova já havia ofertado outro valor, de R$ 500 mil, a ser repassado pela Caixa Econômica Federal, para saldar esse débito que o clube possui. Estávamos no nosso prazo, o juiz nos concedeu um prazo de 10 dias úteis, que irá vencer no dia 7 de março”, explicou Neliana Fraga.

O clube não estava pagando o acordo feito no Tribunal Regional do Trabalho devido a problemas financeiros, porém entende que não estava descumprindo o acordo em sua integralidade. Segundo a advogada Neliana Fraga, o montante que o clube recebeu de premiação por avançar na Copa do Brasil não elimina a dívida trabalhista do Vila Nova, mas é uma receita fundamental para que o clube consiga manter em dia as obrigações neste âmbito.

O Vila Nova entrará com recurso nesta terça-feira (27) e espera que a decisão publicada no despacho possa ser revista. O clube ainda não foi notificado oficialmente, mas tomará tal decisão de forma preventiva, segundo a advogada Neliana Fraga.