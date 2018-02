Por causa de aposta de público, Goiás e Vila Nova se provocam nas redes sociais

A aposta entre Goiás e Vila Nova para os duelos da Copa do Brasil está nas redes sociais dos dois clubes. A rivalidade ganhou as contas oficiais dos dois rivais no Twitter e está movimentando a aposta. O time que levar menos público ao jogo da 2ª fase da competição nacional terá de doar uma tonelada de alimentos para o Hospital Araújo Jorge.

As provocações começaram com o Tigrão, que relembrou a final do Estadual de 2015, quando o Goiás fez uma parceria com uma empresa de picolés para levar público ao Serra Dourada. Na ocasião, o torcedor poderia trocar dois palitos do produto por uma entrada no duelo contra a Aparecidense. Na decisão, o esmeraldino conseguiu levar 30.655 torcedores ao estádio.

Estagiário informa que o art. 1º da aposta preleciona: "É vedado qualquer tipo de parceira com empresa do ramo de picolés para vender ingressos para jogos da Copa do Brasil."#ApostaCopadoBrasil — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) 19 de fevereiro de 2018

O Goiás respondeu mencionado a final do ano passado, em que o Vila Nova voltou a decidir o Estadual após 11 anos, mas, logo no primeiro jogo, acabou derrotado por 3 a 0 e perdeu o título para o alviverde.

Bom mesmo é ficar 10 anos sem título estadual, se empolgar mais ou menos quando chega e tomar 3 a 0 logo no primeiro jogo. Abre o olho que eu sou TRIcampeão e vou lotar o meu Estádio na Copa do Brasil. #ApostaCopaDoBrasil #GoiásEC — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 19 de fevereiro de 2018

Nos duelos da Copa do Brasil, o Goiás enfrenta o Boa Esporte, na quarta-feira (21), às 20h30, e o Vila Nova tem pela frente o Joinville, na quinta-feira (22), às 19h15. Ambos os jogos serão no Serra Dourada.

Terceira Fase

Antes mesmo dos últimos duelos da 2ª fase Copa do Brasil, a CBF irá realizar o sorteio para os mandos de campo da 3ª fase. O evento será aberto e irá acontecer nesta quarta-feira (21), às 11 horas, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sorteio será transmitido pelas redes sociais da entidade.

Caso os goianos avancem para a próxima fase, Vila Nova e a Aparecidense têm adversário definido. O Tigre pegaria o Ferroviário/CE e o Camaleão, o Náutico. Já o Goiás, se passar, irá enfrentar o vencedor do duelo entre Coritiba e Uberlândia.