Por ameaça, presidente da Anapolina é suspenso preventivamente

O presidente da Anapolina, Paulo Neli, foi suspenso preventivamente por 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-GO). A medida foi anunciada nesta sexta-feira e ocorre por conta da denúncia feita com base na súmula do jogo entre Anapolina e Aparecidense (1 a 1), ocorrido na quarta-feira. Segundo o documento, o dirigente ameaçou de morte o árbitro do confronto, André Luiz Castro.

O julgamento do cartola deve ocorrer na quinta-feira (8). Ele responderá pelo artigo 243-C do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), cuja a pena prevista é de multa, de R$ 100 a R$ 100 mil , e suspensão de 30 a 120 dias. "Fiz a besteira, agora tenho de pagar", avaliou Paulo Nelli, que reconheceu o erro. "Exagerei. Sai do sério e fiz bobagem", completou.

André Luiz Castro relatou na súmula o ocorrido durante o intervalo da partida. O documento afirma que "Paulo Nelli saiu da arquibancada e invadiu o gramado, atravessando o campo, nos alcançando na porta do vestiário de arbitragem e, com o dedo em riste, em nossa direção", o árbitro complementa seu relato com os palavrões que teriam sido proferidos pelo dirigente. "Após essas palavras, me ameaçou de morte com a seguinte frase: 'hoje você não sai daqui... quero ver você sair vivo daqui!'", complementa André.

Diante do fato, o presidente do TJD-GO, Hallan de Souza Rocha, definiu pela suspensão preventiva. "O dirigente denunciado quebrou alguns princípios norteadores da prática saudável do desporto, ferindo não só a disciplina, mas também, em tese, cometeu atitude ilícita, e, acima de tudo, causando repulsa e indignação aos espectadores, torcedores e à comunidade futebolística em geral", destacou o magistrado em sua decisão.

Arrependido, Paulo Nelli diz que estará no julgamento e pedirá desculpas para o árbitro. "Não é da minha índole ameaçar ninguém de morte. Fiz em um momento de raiva. Vou me explicar e peço desculpas ao André Castro e à torcida da Anapolina", finalizou.