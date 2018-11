Esporte Ponte Preta vence o Coritiba e assume 2º lugar

Com uma vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta terça-feira (13), a Ponte Preta deu mais um passo em sua reação surpreendente na Série B e colocou pressão nos clubes que iniciaram a 37ª rodada dentro do G4. Com 59 pontos, a equipe paulista passou Avaí, Goiás e CSA, que ainda não jogaram na rodada, e assumiu a 2ª colocação. É o...