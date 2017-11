Ponte Preta empata com o Coritiba e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

A Ponte Preta continua com seu drama na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de sair na frente, o time de Campinas manteve o retrospecto ruim como visitante e empatou contra o Coritiba por 1 a 1, neste domingo (12), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 34ª rodada da competição.



Embora tenha tropeçado em casa, o time paranaense manteve uma distância segura para a zona de rebaixamento. Agora, soma 40 pontos e está em 15.º. São quatro a mais do que o Sport, com 36, primeiro clube na zona de degola. De quebra, aumentou para seis a sua invencibilidade, com três vitórias e três empates.



Assim como o Sport, a Ponte Preta soma 36 pontos, mas está na 18.ª colocação por ter saldo pior: -12 a -11. E o ponto conquistado fora também não é motivo de comemoração. Afinal, o clube segue como pior visitante do Brasileirão, com nove pontos somados.



O primeiro tempo foi marcado por poucas finalizações e dois times cautelosos. A Ponte Preta demorou a se encontrar em campo, enquanto o Coritiba não exerceu a pressão esperada para um mandante.



Uma das raras chances de gol aconteceu ainda no início do jogo. Aos nove minutos, o atacante Henrique Almeida escapou na costas do zagueiro Rodrigo, cruzou para a área e o atacante Rildo se esticou todo, mas não conseguiu alcançar.



A segunda etapa foi mais movimentada e ganhou emoção aos 19 minutos, quando os paulistas abriram o placar. Em cobrança de escanteio, o atacante Lucca mandou na área e o atacante Léo Gamalho cabeceou forte, no canto esquerdo do goleiro Wilson, sem chances de defesa.



Mas a festa dos visitantes durou pouco. Aos 21 minutos, o Coritiba chegou ao empate em uma trapalhada defensiva adversária. Após bate-rebate, o zagueiro Yago tentou cortar e chutou em cima do meia Yan. A bola bateu no jogador e entrou mansamente no canto direito do goleiro Aranha.



Depois do empate, o jogo ficou dramático. Os dois times lutaram em busca do segundo gol, mas pecaram na pontaria. A melhor chance foi para a Ponte Preta, aos 33 minutos. Lucca foi lançado pela direita, invadiu a área sozinho e bateu cruzado. A bola tirou tinta da trave direita de Wilson.



Na próxima quinta-feira, às 21 horas, o Coritiba recebe o Flamengo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já a Ponte Preta joga contra o Atlético-PR, na quarta, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



FICHA TÉCNICA



CORITIBA 1 X 1 PONTE PRETA



CORITIBA - Wilson; Léo, Werley, Cléber Reis e Thiago Carleto; Jonas (Kléber), Alan Santos, Tiago Real e Yan (Getterson); Rildo e Henrique Almeida (Daniel). Técnico: Marcelo Oliveira.



PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Yago, Rodrigo e Jeferson; Naldo (Wendel), Elton, Lucca (Claudinho), Léo Arthur (Saraiva) e Danilo Barcelos; Léo Gamalho. Técnico: Eduardo Baptista.



GOLS - Léo Gamalho, aos 19, e Yan, aos 21 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Elmo Resende Cunha (GO).



CARTÕES AMARELOS - Jonas e Rildo (Coritiba); Naldo (Ponte Preta).



RENDA - R$ 406.195,00.



PÚBLICO - 19.719 pagantes (20.596 presentes).



LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).