Esporte Poltronas encontradas no litoral francês podem ser do avião de Emiliano Sala O atacante, de 28 anos, estava se dirigindo a Cardiff, no País de Gales, quando o avião desapareceu sobre o Canal da Mancha

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira (30) que foram encontradas duas poltronas na costa francesa que podem ter pertencido ao avião desaparecido no último dia 21, no qual estava o jogador argentino Emiliano Sala. O atacante, de 28 anos, estava se dirigindo a Cardiff, no País de Gales, s...